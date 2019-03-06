أربعة أشهر فقط.. سجن 3 موظفين بتهمة هدر المال العام

2019/03/06 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بابل أصدرت محكمة جنح الحلة، الاربعاء، حكماً بالسجن لأربعة أشهر بحق ثلاثة موظفين في مجلس محافظة بابل بتهمة هدر المال العام.وقال مصدر في مجلس المحافظة لمراسل ” ناس” اليوم (٧ اذار٢٠١٩) أن “محكمة جنح الحلة أصدرت حكماً بالسجن أربعة أشهر بحق 3 موظفين متهمين بهدر المال العام في مجلس محافظة بابل”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أربعة أشهر فقط..



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