2019/03/06 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشرق عباس الجدل العراقي حول «المصالحة» وابعادها، واطرافها، لم يتوقف، لكنه يتخذ اليوم مسارات جديدة، فالقوى السياسية والمسلحة التي وقفت لسنوات معارضة للمصالحة السياسية، واتهمت مروجيها بانهم اما ارهابيون او بعثيون، تقود بنفسها جهود اعادة مجموعة من اهم السياسيين السنة الملاحقين بتهم ارهاب، وزعماء عشائر او رجال دين تعاونوا مكرهين او مختارين مع تنظيم «داعش» […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عندما تتأخر “المصالحة السياسية العراقية” عن أوانها NAS | موقع ناس الرسمي.

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