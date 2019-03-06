الانيق يعسكر في السليمانية استعدادا للمرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز

2019/03/06 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص يستعد فريق الطلبة لكرة القدم للدخول بمعسكر تدريبي في محافظة السليمانية يستمر لمدة 10 ايّام استعدادا للمرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.وسيتوجه الفريق الطلابي يوم الجمعة المقبل الى السليمانية لإقامة معسكر تدريبي يتضمن وحدات تدريبية وخوض عدد من المباريات التجريبية.ويأتي المعسكر بهدف التحضير الأمثل للمرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز الذي يعاود الدوران […]

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