أردوغان: قد ندرس حيازة منظومة إس-500 من روسيا

2019/03/06 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه قد تتم دراسة شراء منظومة "إس-500" من روسيا بعد شراء نظام "إس-400".

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