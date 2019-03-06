خلال تفقده لقاعدة صواريخ

2019/03/06 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا نقوم بعمل استثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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