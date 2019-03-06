مقتل مدني داخل منزله وسط الفلوجة

2019/03/06 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن مقتل مدني داخل منزله بهجوم مسلح، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، إن «الأجهزة الأمنية عثرت على رجل تجاوز العقد الخامس من عمره مقتولاً داخل منزله في حي الجمهورية خلف جامع الراوي، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة».

وأضاف المصدر، أن «الأجهزة الأمنية شرعت بفتح تحقيق موسع لمعرفة المتورطين واعتقالهم بشكل عاجل بعد كشف خيوط الجريمة من قبل اللجان التحقيقية للأدلة الجنائية في شرطة الفلوجة».





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