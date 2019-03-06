2019/03/06 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي لروحاني : لن نسمح بأن تُستخدم اراضينا لإيذاء جيراننا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/06 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

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