واع / عدنان حمد يرفض قيادة كرة القوة الجوية

2019/03/06 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

06/03/2019 23:09:00 PM |

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واع / بغداد

قدم مدرب المنتخب الوطني الاسبق عدنان حمد ،الاربعاء، اعتذاره عن قيادة كرة القوة الجوية خلفا للمستقيل باسم قاسم .

وقال حمد " اتصلت بي ادارة نادي القوة الجوية من اجل تدريب فريقها الكروي ولكني رفضت العرض مؤكدا ان الصقور ناد عريق وشرف لاي مدرب قيادتهم"

يشار الى ان ادارة نادي القوة الجوية انهت عقد مدرب فريقها الكروي باسم قاسم بالتراضي.

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