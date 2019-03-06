تعرف على الدول الأكثر صحّة في العالم

2019/03/06 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مؤشر دولي صدر حديثا، قائمة أفضل شعوب العالم من حيث الحالة الصحية، واستطاعت الدول الأوروبية أن تهيمن بشكل لافت على الصدارة.وبحسب المؤشر الذي أعدته مؤسسة بلومبرغ، وعرضته مجلة “لانست” الطبية، فإن الإسبان يحظون بأفضل صحة في العالم، ويليهم الإيطاليون في المرتبة الثانية ثم الآيسلنديون في المركز الثالث.واعتمد البحث على مؤشرات دقيقة مثل […]

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