عقار طبي جديد سيغير حياة مرضى السكر

2019/03/06 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء إلى كيفية إخفاء جرعة داخل حبة صغيرة للغاية، لضخ أدوية مثل الإنسولين، من داخل المعدة.بحسب أسوتشيدبرس.وتم استلهام فكرة الأداة التي هي بحجم حبة البازلاء من شكل صدفة السلحفاة، وهي قادرة على دخول المعدة والتدحرج إلى موقع معين، وبعد ذلك تضخ الحبة مواد مثل الإنسولين المجفف في جدار المعدة.يشار إلى أن […]

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