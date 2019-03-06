الامام الخامنئي يغرس شتلتين بمناسبة يوم الشجرة

2019/03/06 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، اليوم الاربعاء، أن

الحفاظ على الغطاء النباتي يجب ان يحظى بمكانته الحقيقية في الثقافة

العامة.وبمناسبة يوم التشجير واسبوع الموارد الطبيعية في ايران، وبعد غرسه

شتلين للفاكهة، وصفقائد الثورة الاسلامية يوم التشجير، بأنه بشارة

لاقتراب الربيع وتذكير بأهمية الغطاء النباتي، وأشار الى الاضرار التي

تتكبدها البلاد بسبب عدم الاهتمام بالغابات والمراتع والغطاء النباتي،

وقال: ان موضوع التشجير والحفاظ على الغطاء النباتي يجب ان يحظى

بمكانته الحقيقية في الثقافة العامة.واعتبر غرس الاشجار في يوم التشجير بأنه اجراء رمزي يهدف لتعزيز ثقافة

الاهتمام بالاشجار والنباتات، وانتقد الإضرار بالاشجار في بعض المراكز

ذات الكثافة العالية بالاشجار، بهدف انشاء المباني، مضيفا: على

الاجهزة المسؤولة ان تحول دون حصول هذه الامور، وان لا تسمح بذلك.كما انتقد سماحة قائد الثورة غرس بعض النباتات الضارة في بعض مناطق

البلاد بهدف مكافحة التصحر، وقال: على الاجهزة المسؤولة ان تمنع هذه

الاجراءات، وان تبذل جهودها للحفاظ على الغابات والمراتع، كما على

الاجهزة الرقابية كالجهاز القضائي ان تبذل قصارى اهتمامها بالحيلولة

دون الإضرار بالغابات.

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