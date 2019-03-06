في برنامج (رئيس التحرير)..نصيف: عبد المهدي سيجري تعديلا وزاريا

2019/03/06 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائبة عن تحالف البناء عالية نصيف عن نية رئيس الوزراء عادل

عبد المهدي إجراء تعديلا وزاريا بعد استكمال الكابينة الوزارية.وأوضحت نصيف لدى استضافتها في برنامج رئيس التحرير الذي تعرضه آفاق ان

الحكومة ماضية ببرنامجها الحكومي على الرغم من عدم استكمال الكابينة

الوزارية, مبينة ان جلسة السبت المقبل ستشهد استضافة رئيس الجمهورية

برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى

ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ، لاعداد آلية دستورية

وقانونية واضحة المعالم لمكافحة الفساد.واشارت نصيف الى ان الدور

الرقابي للبرلمان كان متميزاً في الدورة التشريعية الأولى واصدر

قرارات لإلزام الحكومة بتنفيذها.من جهته اكد النائب السابق عبد الرحمن

اللويزي لدى استضافته في البرنامج ذاته ان مكافحة الفساد لا يحتاج الى

مؤسسات جديدة وانما الى دعم سياسي لانجاز مهام الحكومة في هذا الملف,

مبينا ان اجتماع الفتح وسائرون نتج عنه رغبة في التصدي للملفات المهمة

وأرضية صالحة لحلحلة الوزارات الأمنية, كما ان هناك حماس شديد لدى

القوى الوطنية للمضي بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

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