مقتل وإصابة عدد من مقاتلي الحشد الشعبي بكمين نصبه تنظيم داعش في حدود قضاء مخمور

2019/03/06 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد المتحدث باسم قاطع شمال العراق للحشد الشعبي، علي الحسيني، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحشد الشعبي، في كمين نصبه عناصر تنظيم داعش بالقرب من قضاء مخمور في محافظة نينوى.وقال الحسيني في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه "تعرضت قوات تابعة للحشد الشعبي الى هجوم من قبل عناصر دعش، مساء اليوم الأربعاء، بالقرب من قضاء مخمور في محافظة نينوى".

وأضاف الحسيني، "استشهد إثنان من مقاتلي الحشد الشعبي، واصيب آخرون، وتم نقلهم الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم".

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