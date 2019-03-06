مقتل طفلة وإصابة أخرى بصواريخ

2019/03/06 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت طفلة وأصيبت أخرى بموجة ثالثة من القذائف الصاروخية التي أطلقها مسلحو تنظيم "أنصار التوحيد" على بلدة جورين في ريف حماة الشمال الغربي وسط سوريا.

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