الرئيس السوداني يعزل محافظ البنك المركزي

2019/03/06 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الجمهورية السودانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عمر البشير عزل محافظ البنك لمركزي محمد الزبير.

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