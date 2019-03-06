عقار جديد لمواجهة الشيخوخة وإطالة عمر الإنسان

2019/03/06 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة قام بها عدد من العلماء من جامعة "شرق أنجليا" البريطانية، على مجموعة من الديدان، القدرة على إطالة عمر الديدان.

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