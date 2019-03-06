2019/03/06 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش ينفذ عملية واسعة لتعقب ارهابيين تعرضوا لرتل الحشد التركماني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش ينفذ عملية واسعة لتعقب ارهابيين تعرضوا لرتل الحشد التركماني ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش ينفذ عملية واسعة لتعقب ارهابيين تعرضوا لرتل الحشد التركماني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).