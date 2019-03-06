خلية الاعلام الامني : القوات الأمنية وطيران الجيش تنفذ عملية واسعة لتعقب عناصر إرهابية تعرضت على قوة من الحشد في مخمور

2019/03/06 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام الامني القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش تنفذ عملية واسعة لتعقب عناصر إرهابية تعرضت على قوة من الحشد الشعبي في مخمور، ومازالت عملية مطارة الإرهابيين مستمرة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا

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