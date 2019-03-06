مجلس الوزراء العراقي يصوت على منح وزارة النقل استثناءات ويناقش واقع المرأة

2019/03/06 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مجلس الوزراء جملة من القرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر بيان صادر عن المجلس، ان المجتمعين صوتوا على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير،

واضاف، ان الجلسة شهدت ايضا التصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما تم التصويت ايضا على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية،

وبحث المجلس سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزز دورهما الرقابي والتنفيذي، كما وناقش واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها، واستضاف رئيس اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمع للملاحظات والاقتراحات.

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