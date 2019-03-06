مجلس الانبار يعتبر مبادرة من

2019/03/06 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، ان اعطاء شركة الإتصالات "اسياسيل" مبلغ الف دينار للشعب العراقي كتعويض عن سوء الخدمات يعد اهانة كبرى لهم، فيما دعا الشركة الى تحسين خدماتها وتخفيض كلف الاتصال والخدمات الاخرى دون اللجوء لهكذا تصرفات.

وقال عضو المجلس ابراهيم الفهداوي لـ(باسنيوز)، ان "اعطاء شركة الإتصالات "اسياسيل" مبلغ الف دينار للشعب العراقي كتعويض عن سوء الخدمات يعد اهانة كبرى لهم"، مبيناً بان "هيئة الاعلام والاتصالات مطالبة باتخاذ اجراءات لرد الاعتبار لجميع العراقيين بعد هذه الخطوة الغير مقبولة".

واشار الفهداوي، الى ان "شركة "اسياسيل" مدعوة لتحسين خدماتها وتخفيض كلف الاتصال والخدمات الاخرى دون اللجوء لهكذا تصرفات"، مضيفاً بان "سوء الخدمات يجب ان يقابله فرض غرامات من قبل الحكومة واستحصال اموال تعود الى خزينة الدولة".

وأثارت مبادرة شركة "آسياسيل" لخدمات الهاتف المحمول، تعويض مشتركيها برصيد "الف دينار" عن ضعف وتوقف خدمتها خلال الأيام الاخيرة، ردود افعال غاضبة وساخرة في ذات الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غياب لأي إجراء حقيقي من قبل هيأة الإعلام والاتصالات ردا على ما اعتبره مستخدون "تقصيرا" من الشركة.





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