نائب عراقي ساخراً: استخدموا المخدرات الإيرانية الأصلية!

2019/03/06 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا برلماني عراقي، اليوم الأربعاء، مدمني «المخدرات» إلى تعاطي الإيرانية «الأصلية» منها بدلاً من الأرجنتينية.

وقال النائب فائق الشيخ علي، أمين عام ‹حزب الشعب للإصلاح› في ‹تغريدة› على حسابه في ‹تويتر›: «مَنْ لا يجيد السياقة ولا يبالي، ولا يعتني بسياراته، قد يتسبب في إحراق (الگازگت).



وإذا احترق، تگوم المكينة تخبط ماي ودهن..



ويصير لونه مثل الراشي!».

وأضاف ساخراً «أيها المتعاطون بالمخدرات: احذروا الحبوب الأرجنتينية! تره مضروبة ومخبوطة ماي ودهن! استخدموا الأصلي الّي يجينه من إيران فقط! #شني_هاي ؟!».

ولم يوضح السياسي العراقي ما يرمي إليه من هذه ‹التغريدة›.

مَنْ لا يجيد السياقة ولا يبالي، ولا يعتني بسياراته، قد يتسبب في إحراق (الگازگت).وإذا احترق، تگوم المكينة تخبط ماي ودهن..



ويصير لونه مثل الراشي!أيها المتعاطون بالمخدرات:احذروا الحبوب الأرجنتينية!تره مضروبة ومخبوطة ماي ودهن!استخدموا الأصلي الّي يجينه من إيران فقط!#شني_هاي؟!

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) ٦ مارس ٢٠١٩

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