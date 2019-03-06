سيروان البارزاني: مستعدون لإستقبال جميع جرحى قوات الحشد الشعبي في مستشفيات أربيل

2019/03/06 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد مسؤول قوات البيشمركة في محور الكوير - مخمور، سيروان البارزاني، مساء اليوم الأربعاء، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأن جميع المستشفيات في مدينة أربيل وضواحيها مستعدة لإستقبال جميع جرحى قوات الحشد الشعبي الذين تعرضوا لكمين نصبه تنظيم داعش لهم مساء اليوم وتقديم العلاج اللازم لهم.وكان المتحدث باسم قاطع شمال العراق للحشد الشعبي، علي الحسيني، قد اشار في تصريح سابق لرووداو بأنه "تعرضت قوات تابعة للحشد الشعبي الى هجوم من قبل عناصر دعش، مساء اليوم الأربعاء، بالقرب من قضاء مخمور بمحافظة نينوى".وأضاف الحسيني، "استشهد إثنان من مقاتلي الحشد الشعبي، واصيب آخرون، وتم نقلهم الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم".وأردف الحسيني، "أشكر موقف السيد سيروان البارزاني، فمهما كانت لدينا إختلافات سياسية، إلا اننا سنبقى عراقيين، فداعش لا يفرق بين الكوردي والعربي والتركماني، بل يريد تدميرنا جميعاً"، مضيفاً، "نحن اخوانكم والبيشمركة أخواننا، ولن ننسى هذا الموقف النبيل".

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