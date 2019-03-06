مانشستر يوناتيد 2 - باريس سان جيرمان 1 - الشوط الاول - دوري ابطال اوروبا

2019/03/06 | 23:53

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باريس سان جيرمان، وضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب حديقة الأمراء،

في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يوناتيد 2 - باريس سان جيرمان 1

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