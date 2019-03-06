2019/03/06 | 23:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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باريس سان جيرمان، وضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب حديقة الأمراء،
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
مانشستر يوناتيد 2 - باريس سان جيرمان 1
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يوناتيد 2 - باريس سان جيرمان 1 - الشوط الاول - دوري ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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