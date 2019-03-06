وكالة: دويتشه بنك يخفض علاوات الموظفين بنحو 15% في 2018

2019/03/06 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن "دويتشه بنك" قام بتخفيضات كبيرة في علاوات الموظفين في العام الماضي بنسبة وصلت إلى 15%.





ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الأربعاء، أن البنك الألماني خفض مجموع علاوات موظفيه لعام 2018 إلى أقل من 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، وهو أدنى بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%عن عام 2017.





وأضافت المصادر أن بعض المصرفيين في البنك الألماني بنيويورك ولندن لم يتلقوا أي علاوات في العام الماضي.





وكانت الوكالة قد ذكرت خلال تقرير لها في يناير الماضي، أن "دويتشه بنك" يعتزم صرف العلاوات بصورة انتقائية في محاولة لأن يكون أفضل الموظفين لديهم أعلى دخل.





ومن المقرر أن يقوم البنك الألماني بالإفصاح عن القيمة النهائية لمجموع العلاوات في 22 مارس خلال تقريره السنوي.





وواجه البنك الألماني العديد من الاتهامات في السنوات الأخيرة في قضايا غسل أموال وغير ذلك.





وخسرت وحدة تداول الأسهم في "دويتشه بنك" حوالي 750 مليون دولار في العام الماضي، مع تفكير البنك في إغلاق كامل لعمليات الأسهم، وفقًا للمصادر.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 1.3% إلى 8.17 يورو.





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