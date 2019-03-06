مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مباشر - يونايتد يتقدم بثنائية

2019/03/07 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم مباشركيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر- نتيجة مغايرة لكل التوقعات في الشوط الأول، إذ أنهاه مانشستر يونايتد متفوقاً 2-1 رغم معاناته من غيابات كثيرة ومؤثرة إضافة إلى اضطرار مدربه سوسكاير إلى تبديل بالي المصاب بدالوت.30 - ماركوس راشفورد يسدد كرة صاروخية أخطأ بوفون في التعامل معها وأعادها أمام لوكاكو الذي لم يرفض الهدية وأضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.- دي ماريا يستلم ويسدّد لكنه محاولته جانبت مرمى الشياطين الحمر.- النشيط على الجهة اليسرى خوان برنات يتلقى تمريرة من أنخيل دي ماريا ويسدد بقوة لكن مواطنه دافيد دي خيا يتصدى بثبات.- مع وصول الشوط الأول للدقيقة 20 كانت نسبة الاستحواذ تميل بشكل كبير إلى النادي الفرنسي إذ سيطر على الكرة بنسبة 80% مقابل 20% لمانشستر يونايتد.- رغم أن مانشستر يونايتد كان المبادر بالتسجيل إلا أن باريس سان جيرمان ظهر أكثر ثباتاً وثقة، إذ بسط سيطرته على الكرة قبل هدف التعادل وبعده.12 - بداية صادمة لباريس سان جيرمان الذي سرعان ما تدارك الأمور وأدرك التعادل عبر الإسباني خوان برنات الذي تلقى تمريرة ذكية من كيليان مبابي.2- الظهير الأيمن الألماني كيهرر يعيد كرة قصيرة لم تصل لبوفون فخطفها لوكاكو وتجاوز الحارس الإيطالي ثم وضعها في الشباك معلناً تقدم الشياطين الحمر بالهدف الأول.تشكيلة باريس سان جيرمانتشكيلة مانشستر يونايتد

تشكيلة الفريق اليوم: دي خيا، يونغ، بايلي، سمولينغ، ليندلوف، شاو، مكتوميناي، فريد، بيريرا، راشفورد، لوكاكو.



#يونياتد #UCL pic.twitter.com/oFSRdN5fU2

— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 6, 2019

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