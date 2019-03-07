2019/03/07 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن مسؤول قوات البيشمركة في محور الكوير – مخمور، سيروان البارزاني، اليوم الأربعاء، استعداد جميع مستشفيات مدينة أربيل لإستقبال جرحى قوات الحشد الشعبي الذين تعرضوا لكمين نصبه تنظيم داعش لهم مساء اليوم وتقديم العلاج اللازم.وعبر القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني عن تثمينه لموقف بارزاني مشيرًا إلى أنه “مهما كانت لدينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيشمركة تعلن استعداد اربيل لاستقبال جرحى الحشد الشعبي NAS | موقع ناس الرسمي.

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