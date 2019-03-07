إنقاذ ريال مدريد... زيدان يفكر في العودة وصلاح وكلوب ضمن الخطة

2019/03/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمة كبيرة يعيشها نادي ريال مدريد الإسباني وجماهيره، بعد سقوطه على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الثلاثاء، أمام أياكس أمستردام برباعية مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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