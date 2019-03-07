وسط فشل جديد لـ

2019/03/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن عددا من المواطنين الفلسطينيين، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة.

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