فرق الدفاع تنقذ شخصا أجنبيا من حريق نشب في مقر لشركة نفطية في بغداد

2019/03/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدفاع المدني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق نشب في مقر لإحدى شركات النفط الأجنبية، ببناية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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