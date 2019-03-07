رئيس مجلس النواب يختتم زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2019/03/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اختتم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي زيارةً رسميةً إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية استغرقت عدة ساعات، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الشورى السيد علي لاريجاني.واكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته /SNG/،”حيث التقى الحلبوسي كلًّا من نظيره الإيراني السيد علي لاريجاني، ورئيس الجمهورية الإسلامية السيد حسن روحاني، ...

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