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الصحة الفلسطينية: إصابة شاب برصاص
2019/03/07 | 00:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الصحة الفلسطينية إصابة شاب برصاص "قوات الاحتلال" خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة

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