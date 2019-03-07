2019/03/07 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصحة الفلسطينية إصابة شاب برصاص "قوات الاحتلال" خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الفلسطينية: إصابة شاب برصاص "قوات الاحتلال" خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الفلسطينية: إصابة شاب برصاص "قوات الاحتلال" خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).