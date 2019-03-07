رقم سلبي لروما في دوري أبطال أوروبا

2019/03/07 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن فريق بورتو البرتغالي، من تسجيل الهدف الأول في شباك ضيفه

روما، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا بملعب الدراجاو، ضمن

منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن روما باستقباله هدف خارج أرضه،

أصبح أول فريق في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، الذي يستقبل هدف

واحد على الأقل، في 31 مباراة متتالية خارج الأرض. وتشير النتيجة حاليًا إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما تمكن

دانيلي دي روسي، قائد روما، من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 37 من ركلة

جزاء، ليعيد الذئاب إلى المباراة، بعد تقدم بورتو في الدقيقة 26 عن

طريق فرانسيسكو سواريز.وكان روما تغلب على الفريق البرتغالي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في

المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأوليمبيكو، في 12 فبراير/ شباط

الماضي، ليقترب الجيلاروسي من العبور إلى ربع نهائي البطولة

الأوروبية.

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