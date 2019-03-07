تحذيرات بشأن النمو الاقتصادي محور على الأسواق العالمية اليوم

2019/03/07 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت التحذيرات بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي اهتمامات المستثمرين في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.





وفي سبيل تحفيز أسواق الأسهم قبل الانتخابات الرئاسية 2020، ذكر تقرير صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على المفاوضين التجاريين من أجل إبرام صفقة تجارية مع الصين في أقرب وقت.





تحذيرات بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي عن العام الجاري و2020، مع تباطؤ الاقتصاد في أوروبا والصين.





وترى المنظمة أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ خلال العامين الحالي والمقبل لنحو 3.3% و 3.4% على الترتيب.





وبالنسبة لاقتصاد إيطاليا، توقعت المنظمة أن ينكمش بنحو 0.2% خلال العام الجاري، ليكون أسوأ أداءً في 5 سنوات.





وفي تقرير "البيج بوك" الصادر اليوم، ذكر الاحتياطي الفيدرالي أن التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين التجاري إلى جانب الإغلاق الحكومي الأخير جميعهم عوامل تؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي الأمريكي.





وأشار الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي نما بوتيرة من طفيفة إلى معتدلة في معظمة المناطق خلال أواخر يناير وفبراير الماضيين.





هبوط مؤشرات الأسهم العالمية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم في النطاق الأحمر وفقد "داو جونز" أكثر من 130نقطة مع مخاوف تباطؤ النمو العالمي وبعد بيانات اقتصادية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي، كما سجل أعلى مستوى في 10 سنوات خلال 2018.





فيما أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التقديرات خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة خلال الأسبوع المنقضي مع ارتفاع التكاليف.





وغلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، مع خسائر الأسواق العالمية وترقب تطورات التجارية.





فيما هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، تزامناً مع ارتفاع الين، ووسط مخاوف تجارية

في حين قرر البنك المركزي في تركيا الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 24%.





الذهب يرتفع

لأول مرة في 8 جلسات، ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية مع خسائر الأسهم واستقرار الدولار الأمريكي على خلفية بيانات اقتصادية.





في حين تراجع نايمكس عند تسوية تعاملات اليوم بعد بيانات المخزونات الأمريكية ووسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7.1 مليون برميل في حين انخفض مخزونات البنزين.





فيما استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع واردات الخام الأمريكية من أدنى مستوى في نحو 23 عاماً.





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