محدث..داو جونز يفقد 130 نقطة بالختام بعد تقرير

2019/03/07 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 130 نقطة، بعد بيانات اقتصادية وتقرير "البيج بوك".





وقاد قطاعا الطاقة والرعاية الصحية خسائر البورصة الأمريكية، فيما كان سهم "ويلجرين" الأسوأ أداءً في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وذكر الاحتياطي الفيدرالي في تقرير "البيج بوك" الصادر اليوم، أن هناك مخاوف من قبل الشركات من ضعف الطلب العالمي وتأثير التعريفات الجمريكية والإغلاق الحكومي على النمو الاقتصادي.





وفي تطورات التجارة، كشف تقرير صحفي اليوم أن الرئيس الأمريكي يضغط من أجل التوصل لاتفاق تجاري مع الصين على أمل أن يساهم ذلك في انتعاش أسواق الأسهم قبل الانتخابات الرئاسية 2020.





فيما أظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة خلال 2018 لأعلى مستوى في 10 سنوات.





كما أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من تقديرات المحللين خلال فبراير الماضي.





ومن جانبها، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل.





وعند نهاية تعاملات اليوم، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5% إلى 25673.4 نقطة، ليفقد 133.1 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" عند 2771.4 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.6%، فيما انخفض "ناسداك" بنحو 0.9% إلى 7505.9 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.851.





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