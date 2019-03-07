2019/03/07 | 00:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي يختتم زيارته إلى ايران ويعود الى العراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يختتم زيارته إلى ايران ويعود الى العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يختتم زيارته إلى ايران ويعود الى العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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