إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

2019/03/07 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوت صافرات الإنذار في مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.

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