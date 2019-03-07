محلل سياسي جزائري : مظاهرات ضخمة الجمعة القادم والجيش والشرطة أبناء الشعب

2019/03/07 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الولايات المتحدة أول تعليق لها على الأزمة في الجزائر وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو إن واشنطن تراقب التظاهرات.مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي.

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