2019/03/07 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شن هجوم جوي بطائرة مسيرة على معسكر لقوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أنصار الله" تعلن استهداف معسكر لقوات يمنية في جيزان بطائرة مسيرة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أنصار الله" تعلن استهداف معسكر لقوات يمنية في جيزان بطائرة مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).