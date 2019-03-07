2019/03/07 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مانشستر يوناتيد 3 - باريس سان جيرمان 1 - الشوط الثاني- دوري ابطال

اوروبا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يوناتيد 3 - باريس سان جيرمان 1 - الشوط الثاني- دوري ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يوناتيد 3 - باريس سان جيرمان 1 - الشوط الثاني- دوري ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).