2019/03/07 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني : 6 شهداء و31 جريحا حصيلة الهجوم الارهابي الغادر على فوج للحشد في مخمور

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