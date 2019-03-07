2019/03/07 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق مانشستر يونايتد المعجزة، وتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في مباراة مثيرة انتصر خلالها على مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء.سجل للإنجليز روميلو لوكاكو ثنائية وماركوس راشفورد من ركلة جزاء بالدقائق 2 و30 و94، بينما سجل خوان بيرنات هدف بي إس جي الوحيد بالدقيقة 12، ليودع الباريسيون البطولة رغم الفوز ذهابا 2-0 في إنجلترا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على باريس ويتأهل لثمن نهائي ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على باريس ويتأهل لثمن نهائي ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).