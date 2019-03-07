بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (3-1) في دوري أبطال أوروبا

2019/03/07 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (3-1) في لقاء العودة.

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