37 قتيلا وجريحا من الحشد الشعبي بكمين لداعش قرب الموصل

2019/03/07 | 01:20

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شفق نيوز/ سقط قتلى وجرحى من الحشد الشعبي بكمين نصبه تنظيم داعش على طريق مخمور الموصل في محافظة نينوى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، "اعتداء ارهابي استهدف وجبة من المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل خلال عودتهم وهم عزل اسفرت عن استشهاد 6 مقاتلين واصابة 31 اخرين وتم نقلهم الى مستشفى القيارة".من جانبه قال مصدر امني لشفق نيوز، ان الحادث وقع اثر كمين نصبه تنظيم داعش نصب لحافلات تقل عناصر الحشد.

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