خلية الاعلام الامني: 6 شهداء و31 مصابا جراء الاعتداء الارهابي على مجازين من الحشد الشعبي بمخمور

2019/03/07 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني اليوم الخميس، حصيلة الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي

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