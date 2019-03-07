2019/03/07 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل وإصابة ٣٧ من عناصر الحشد الشعبي بهجوم شمالي البلاد.

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