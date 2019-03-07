الإعلام الامني يعلن عدد ضحايا استهداف الحشد في مخمور

2019/03/07 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الإعلام الأمني حصيلة الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور – الموصل.خلال عودتهم وهم عزل.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الإعتداء "أسفر عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 اخرين وتم نقلهم الى مستشفى القيارة".وكانت القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش نفذت مساء الأربعاء عملية واسعة لتعقب عناصر إرهابية تعرضت على قوة من الحشد الشعبي في مخمور.انتهى

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