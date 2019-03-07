بورتو يطيح بروما بعد مباراة ماراثونية

2019/03/07 | 01:57

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خطف بورتو بطاقة التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه

على روما، بنتيجة (3-1) في إياب دور ال16 من المسابقة.أحرز فرانسيسكو سواريز، موسى ماريجا وأليكس تيليس، أهداف بورتو في

الدقائق 26 و53 و117، فيما سجل دانييلي دي روسي، هدف روما الوحيد

بالدقيقة 37.وتأهل بورتو لدور الثمانية عقب فوزه بنتيجة (4-3) في مجموع

المباراتين.

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