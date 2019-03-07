يونغ يتحدث عن الليلة التاريخية ليونايتد في باريس

2019/03/07 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاز مانشستر يونايتد 3-1 في ملعب "بارك دي برانس" ليعبر إلى ربع النهائي رغم خسارته ذهاباً على ملعبه بثنائية نظيفة.

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