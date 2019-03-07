الجيش اليمني يحبط محاولة

2019/03/07 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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