2019/03/07 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" [المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى] الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر شركة إنشاء بمدينة جلال آباد الأفغانية، بحسب وكالة رويترز.

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